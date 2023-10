La Fira del Comerç i Serveis de Torrent fa història

L’esdeveniment de l’Associació de Comerciants i Serveis de Torrent (ACST) ha tornat tres anys després amb l’edició més gran celebrada fins hui

Un total de 67 comerços de la ciutat participen en la Fira, on fins a les 21h es podrà gaudir d’ofertes i descomptes exclusius, degustacions gastronòmiques i activitats per a tota la família

“L’èxit d’aquest esdeveniment és la prova de la bona faena que es realitza des de la ACST”, afirma Amparo Folgado

La Fira del Comerç i Serveis de Torrent ha tornat per la porta gran, tres anys després, amb la major edició celebrada fins hui per l’Associació de Comerciants i Serveis de Torrent (ACST).

Un total de 67 comerços de la localitat participen en l’esdeveniment organitzat en l’Avinguda del Vedat, on fins a les 21h del dia de hui la ciutadania podrà passejar entre els seus expositors; trobar ofertes i descomptes exclusius en serveis i productes; i gaudir d’activitats culturals, degustacions gastronòmiques, actuacions en directe o una gran festa final per als més xicotets, entre altres.



L’alcaldessa Amparo Folgado, la delegada de Comerços, Mercats i Ocupació, Sandra Fas, i els membres de la Corporació Municipal, no han perdut l’oportunitat de visitar la Fira aquest matí i mostrar el seu suport als dirigents dels negocis de Torrent. “L’èxit d’aquesta fira és la prova de la bona faena que es realitza des de l’ACST per donar visibilitat als nostres comerços”, comenta Folgado, qui també ha volgut convidar a la ciutadania a “passejar entre els seus estands i gaudir d’aquesta jornada plena d’activitats per a tota la família”.



Per part seua, Fas ha incidit en “el gran impacte que aquest tipus d’iniciatives tenen en l’economia local, ja que permeten als negocis donar visibilitat als seus productes i als clients conèixer més de prop els avantatges de comprar en establiments de proximitat. Una idea que volem reforçar amb la nova marca corporativa del nostre comerç local: ‘Comerç de Torrent: bones tendes, bona gent’”.