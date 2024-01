Cercaviles, exhibicions tradicionals i teatres per a homenatjar el patró del municipi



Un dels grans reclams és l’Entrada de Moros i Cristians del dissabte a la vesprada

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Cultura, ha organitzat una extensa programació per a aquesta nova edició de la Fira Medieval en honor a Sant Sebastià. Patró de la localitat, que estarà oberta al públic des del divendres 26 fins al diumenge 28 a les 22 hores.

Encara que no s’inaugurarà fins al dissabte dia 27 a les 12 hores, podrà visitar-se des del divendres a la vesprada. Durant més de dos dies molt intensos, la Plaça de l’Ajuntament s’omplirà d’un ambient purament medieval. Amb diferents cercaviles, exhibicions tradicionals, teatres per a tota la família, de la mà de la companyia Ball de San Vito, i actuacions de música i ball com les del diumenge d’Alfafar Balla Danses i Só del Mareny, que tindran lloc en el Centre Cultural l’Alqueria a les 12.30h.

En aquesta edició, podrem trobar des dels típics llocs d’artesania o bijuteria, fins a estands amb una àmplia oferta gastronòmica típica d’eixa època. A més, les i els més xicotets tindran a la seua disposició una ludoteca infantil en la qual realitzaran jocs, tallers i manualitats. “Hem aconseguit consolidar aquesta fira com tot un referent a la comarca de l’Horta Sud”. Explica Carles Muñoz, regidor de Cultura, “creiem que enguany superarem totes les expectatives. Tant en nombre de visitants com d’esdeveniments lúdics al carrer”, afig Muñoz.

Entrada de Moros i Cristians.

A més, igual que en els últims anys, un dels moments més esperats serà l’Entrada de Moros i Cristians. Realitzada amb la col·laboració de la Coordinadora de Moros i Cristians d’Alfafar. Que atrau a nombroses persones de localitats pròximes i que donarà principi a les 17.30h. de la vesprada. Així, es recorrerà, al so de pasdobles i marxes mores. El carrer del Sol, la Plaça Ajuntament, el carrer Sant Sebastià i finalitzarà l’acte en el Centre Cultural l’Alqueria del Pi.

Per a Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, “és un cap de setmana intens en honor al nostre patró. Carregat de la cultura que hem de mantindre i transmetre a les noves generacions, perquè forma part de la nostra identitat com a poble”. Així mateix, i en la mateixa línia que Muñoz, Adsuara reconeix que la participació tant veïnal com de visitants ha anat en augment any rere any. S’ha convertit en un dels esdeveniments que s’organitzen a Alfafar amb millor acollida pel públic.

Alfafar és una població amb una tradició cultural molt arrelada i extensa que es demostra a través de les diferents festes, tant patronals com populars, que se celebren durant a l’any i que l’Ajuntament promou en entendre que són part important de la identitat de la localitat. La programació amb tots els horaris pot consultar-se en les xarxes socials del consistori.