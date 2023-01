La Regidoria de Joventut promou la celebració de l’esdeveniment, pensat per a assessorar la joventut sobre el seu futur laboral i formatiu

La primera edició de la Fira Orienta’t de Paiporta, esdeveniment promogut pel Centre Jove i la Regidoria de Joventut. Ha comptat amb la participació de 350 joves de la localitat. Al llarg dels tres dies en què s’ha celebrat, un total de huit expositors. Així com la pròpia organització de la fira, han assessorat de manera personalitzada a cadascuna i cadascun dels participants.

Per a la regidora de Joventut, Laura Jiménez, la Fira Orienta’t “ha sigut un èxit. Més encara, tenint en compte que es tractava de la primera edició”. Per a Jiménez, “l’objectiu d’ajudar a la gent jove a conéixer l’oferta laboral i formativa pròxima a Paiporta. Per a decidir millor el seu futur està aconseguit”, i l’esdeveniment “tindrà continuïtat en el futur”.

Per la Fira Orienta’t ha passat alumnat dels IES La Sènia i Andreu Alfaro d’FP Bàsica, tercer i quart d’ESO, primer i segon de Batxillerat i Programa d’Aula Compartica (PAC), així com alumnes del Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA).

Aquestes visites, concertades amb anterioritat, han conformat el gruix de l’assistència a la Fira, encara que també s’han acostat joves, mares i pares en el temps destinat a les portes obertes, a les vesprades.

“L’interès que ha suscitat la Fira i les bones dades en les avaluacions realitzades pel professorat i l’alumnat ens indiquen que ha sigut un encert promoure aquesta acció encaminada a que la joventut paiportina tinga tota la informació per a encertar en les alternatives formatives i laborals de futur”, ha conclòs la regidora de Joventut, Laura Jiménez.



Nou servei fixe d’orientació

D’altra banda, el Centre Jove de Paiporta posa en marxa un nou servei d’orientació i assessorament laboral fixe per a joves, que es portarà a terme a partir del pròxim 14 de febrer, cada dos dimarts, entre les 10.00 i les 14.00 hores. És necessari demanar cita prèvia al telèfon 963972115 o bé al web paiporta.es/laboraljoves, on hi ha més informació. El servei està dirigit a joves de 16 a 35 anys d’edat.