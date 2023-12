La Fireta de Nadal de Quart de Poblet trenca el seu propi rècord amb l’assistència de 6.400 persones. La qual cosa suposa un increment del 22%

· L’alcaldessa, Cristina Mora, qualifica la cita de “rotund èxit, la qual cosa demostra que es tracta d’un esdeveniment totalment consolidat”

· En aquesta edició s’ha apostat per ampliar l’horari i obrir també a les vesprades amb la finalitat de facilitar la conciliació de les famílies

La Fireta de Nadal de Quart de Poblet ha aconseguit enguany la seua 21a edició, s’ha desenvolupat durant els dies 27 i 28 de desembre i per ella han passat 6.400 persones. La qual cosa suposa un increment del 22% respecte a l’edició de 2022. Aquest esdeveniment ha batut així el seu propi rècord de participació.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha qualificat la cita de “rotund èxit, la qual cosa demostra que es tracta d’un esdeveniment totalment consolidat en el municipi. Ens produeix una enorme satisfacció veure dibuixada un gran somriure en les cares dels xiquets i xiquetes. Que han participat en la multitud de tallers que s’han organitzat per part de diferents àrees de l’Ajuntament i les associacions de Quart de Poblet”.

Per part seua, el regidor de Polítiques de Joventut, Infància i Adolescència, Juanjo Susín. Ha destacat que “hem apostat per ampliar l’horari i obrir la Fireta de Nadal també a les vesprades. Amb l’objectiu de facilitar la conciliació de les famílies que no poden assistir als matins. La resposta ha sigut molt important, ja que hem trencat el nostre propi rècord d’assistència: més de 3.000 persones cada dia”.

La carpa institucional de l’Ajuntament ha informat la ciutadania sobre la la importància d’utilitzar una eina de participació ciutadana i democràcia participativa, com són els Pressupostos Participatius.

S’han pogut presentar propostes in situ i, a més, s’ha informat que està obert del termini per a enviar les propostes en línia.

Per part seua, l’empresa municipal GESQUART ha realitzat una enquesta sobre la neteja en la localitat amb la finalitat de recopilar informació i treballar sempre per a millorar aquells aspectes en els quals siga necessari incidir. En la Fireta de Nadal s’ha repartit un nou número de la revista municipal El Fanalet, a més d’oferir informació sobre el Centre d’Ocupació i Desenvolupament, entre altres.

Entre les activitats més destacades que s’han desenvolupat en la Fireta de Nadal figura l’actuació del famós i televisiu mentalista, Alex Ruiz; l’espectacle d’animació infantil Canta Balla per als més xicotets, les campanades del Esplais de Quart de Poblet i una exhibició dels grups de Baileterapia de Persones Majors. A més, hi ha hagut un divertit concert infantil del grup Iruixa&Skargots, circ amb La Finestra Nou Circ, un taller de Percussió Africana amb Casa Àfrica i dinamització teatralitzada d’Esglai Teatre, exhibició del Club Tritortuga, a més de la presència de Bombers, Policia Local i Policia Nacional.

Voluntariat de 24 associacions i col·laboració d’11 àrees municipals

Per al desenvolupament de la Fireta de Nadal ha sigut imprescindible la presència de les voluntàries i voluntaris de 24 associacions del municipi i la col·laboració d’11 àrees municipals.

Les associacions que han participat són Agrupació Musical L’Amistat, Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Quart de Poblet, C.J. Barranquet, C.J. La Cebollera., C.J. Amagatall, Consell de Joventut de Quart de Poblet, Associació Esplais Valencians, Esplai Sambori, Esplai Somriue, AMICS de la Fonteta, SAM La Va unir, Ajuda als Pobles, Club Bàsket Quart, Patinatge Quart, AMPAS de la Constitució i Sagrada Família, Club de Voley de Quartà, Escola Coral, Efecte Kuleshov, Tri-tortuga Quart, Associació Impuls i Quart Per l’esport.

Les àrees que també han preparat multitud de coses divertides per als i les protagonistes del Nadal han sigut Educació, Persones Majors, Poryectos Europeus, Igualtat, Casa de la Dona, Govern Obert, Benestar Animal, UPPCA, Patrimoni Local, Policia Local i la Brigada de Serveis Municipals, entre altres.