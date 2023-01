La Comissió de Festes de Sant Antoni d’Alzira, va poder celebrar la tradicional cremà de la foguera de Sant Antoni. Després d’haver d’ajornar-la davant els avisos per forts vents que va decretar el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat la passada setmana.

Una de les festes més multitudinàries de la ciutat on participen milers de persones. Així ho va declarar Xavi Pérez, Regidor de Festes de l’Ajuntament d’Alzira. Qui també va posar en valor la processó i posterior benedicció dels animals celebrada durant el passat cap de setmana, un dels actes més importants.

La presidenta de Comissió de Festes de Sant Antoni d’Alzira, Mari Paz López, ens explicava com va ser la “passejada del foc”. Acte que s’ha celebrat per primera vegada dins de la programació de les Festes de Sant Antoni i el per què de la singular decoració del dosser de Sant Antoni, ubicat al carrer Hort dels Frares.

Un any més, el festers i la ciutadania han pogut gaudir d’uns tradicionals actes de la festivitat de Sant Antoni, com les visites al dosser per tal de demanar desitjos o promeses, i per als que volen trobar parella, tal i com mana la tradició, han de tocar-li la campaneta al sant esperant que ell tinga a bé concedir el desig.