La instal·lació d’un escenari de 360 graus millorarà la visibilitat i incrementarà la capacitat del recinte en 1.100 seients més

En l’acte es triaran a les 13 xiquetes i les 13 dones d’entre les quals eixiran les falleres majors de València 2024

El president de Junta Central Fallera i regidor de Festes i Tradicions, Santiago Ballester, ha visitat el Pavelló de la Font de Sant Lluís on s’està realitzant el muntatge per a la celebració de l’Elecció de les Candidates a Falleres Majors de València 2024 del pròxim 30 de setembre.

En este acte es triaran a les 13 xiquetes i les 13 dones que formaran les corts d’honor i les falleres majors de València 2024. Les 146 candidates que es presenten (73 xiquetes i 73 dones) van ser seleccionades durant tot el mes de juliol. En una primera fase dedicada a les preseleccions per sectors.

Ballester ha subratllat que, “gràcies a un escenari de 360 graus pel qual s’incrementa la capacitat del recinte en 1.100 seients més. Es millora la visibilitat i s’augmenta el nombre d’espectadors que podran assistir a l’esdeveniment i això ens satisfà perquè sabem que és un dels esdeveniments més importants per al món faller”.

Amb esta millora, cada comissió que tinga candidata disposarà de sis entrades més i una entrada més per candidata. És a dir, 22 entrades per a falles amb candidates i 5 per candidata. Es mantenen 4 entrades per a la resta de comissions.

Les comissions falleres participants

A més, enguany 18 falles participaran en l’elecció. Les comissions falleres participants són Barraca-Espadà, Duc de Gaeta, Pere Cabanes-Joan XXIII, Acacias-Picayo, Ecuador-Alcalde Gurrea, Domingo Orozco, Islas Canarias-Trafalgar, Obispo Amigó, El Charco (Catarroja), Montolivet, Peu de la Creu, Lepanto, Marqués de Montortal, Cádiz-Dénia-Germanies-Sueca, Pío XI-Fontanares, Aras de Alpuente-Castell de Pop, Major-Moraira i Cádiz-Dénia.

L’espectacle programat duu per títol “Regina” i en ell participaran més de 75 ballarins entre professionals de la companyia “Sagitari” i del ballet “Òpera” d’Ontinyent i els fallers que col·laboren. Després d’este esdeveniment, el dia 10 d’octubre l’alcaldessa de València donarà a conéixer els noms de les Falleres Majors de València amb la tradicional anomenada.