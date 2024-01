Augmenta la seua partida en 492.382,99 € respecte a l’exercici anterior



La Fundació Esportiva Municipal de Torrent ha aprovat esta setmana els seus pressupostos per a l’exercici 2024. En la sessió ordinària de la Junta Rectora amb un total de 2.745.800,00 €. Uns pressupostos que han comptat amb el suport del govern municipal. Format per PP i Vox i de bona part dels representants esportius que formen part de la FDM.

Per a este exercici, l’FDM ha vist augmentat el seu pressupost en 492.382,99 € respecte a 2023. Degut principalment a l’increment de l’aportació municipal i a una pujada dels ingressos.

En este sentit, des de la Regidoria d’Esports s’està treballant en estreta col·laboració amb la fundació per a treballar en àrees clau amb l’objectiu de proporcionar un entorn esportiu de qualitat. Que promoga l’activitat física i el benestar de tots els torrentinos. Per això, el projecte d’ingressos formulat ha tingut en compte factors com l’augment d’abonats i usuaris. Destacant els majors ingressos previstos en la Piscina de la Cotxera i en la Piscina del Vedat.

Entre les línies principals de treball es preveu, en col·laboració amb l’Ajuntament, la millora de les instal·lacions i servicis esportius. De fet, el consistori ha augmentat el pressupost en 378.119,74 €, quedant en una aportació total de 2.217.083,25 €.

Tal com ha assenyalat el responsable de l’àrea d’Esports, Guillermo Alonso del Real, ‘’Després d’escoltar les necessitats dels veïns de Torrent. Volem enfocar-nos en la millora de les condicions de les diferents instal·lacions esportives amb les quals compta el municipi. Un objectiu en el qual portem treballant des que entrem en el Govern’’.

Clara mostra d’això són les obres de renovació de l’estadi Sant Gregori, que avancen a bon ritme després que a principis del mes de setembre es posaren en marxa per a millorar la seguretat i adequar-les a les necessitats dels ciutadans.

Cal destacar que s’ha dut a terme una gestió responsable dels recursos que ha permés mantindre un equilibri entre ingressos i despeses sense repercutir en els preus públics contemplats en l’ordenança municipal.