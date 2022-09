Mateo: “una figura que vetlarà perquè l’entorn en el qual es disputen els Jocs Esportius es corresponga amb els valors del respecte, solidaritat, educació i esportivitat que es promouen en el programa Tria Eixos Cinc”

La Fundació Esportiva Municipal (FDM) incorpora per a la temporada de Jocs Esportius 2022/23 la figura pionera del responsable de Joc Net. Esta persona rebrà una formació especialitzada mitjançant una xarrada informativa en línia, que tindrà una duració màxima de dos hores i que es podrà cursar en diferents dates entre els mesos de novembre a gener perquè hi haja més oportunitats de realitzar-la. Esta figura és una novetat dins de la prevenció de conductes antiesportives en l’esport base.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de València, Javier Mateo, ha destacat la importància d’introduir este nou protagonista en els Jocs Esportius: “la Fundació Esportiva Municipal de València una vegada més és pionera en iniciatives per al foment de l’esport base. En esta ocasió, en la temporada 2022-23 s’inclou la figura pionera del responsable de Joc Net, que vetlarà perquè en l’entorn educatiu-esportiu en el qual es disputen els Jocs Esportius a la ciutat es corresponga amb els valors del respecte, la solidaritat, educació i esportivitat que es promouen en el programa Tria eixos Cinc”.

Les entitats que no designen a un responsable de joc net per a esta temporada no podran participar. Així mateix, els entrenadors hauran de valorar el joc net de les trobades i l’actitud de l’equip contrari i de l’àrbitre. Els equips participants presentaran un entrenador amb titulació esportiva oficial, que haurà d’inscriure’s en la fulla d’equips i haurà de ser present dirigint a l’equip durant tots els partits que se celebren en la temporada.

Inscripció jocs esportius

La inscripció per als Jocs Esportius 2022-2023 es va obrir el passat dia 19 i estarà habilitada fins al pròxim 14 d’octubre a les 20 hores. En les modalitats de caràcter individual i altres esports que no tinguen l’inici de campionat fixat per al 22 d’octubre, es realitzaran les inscripcions almenys 20 dies abans de l’inici de la competició.

Enguany s’ha avançat la data respecte a les últimes edicions, coincidint amb l’inici de les inscripcions de les Escoles Esportives. La inscripció dels Jocs Esportius Municipals es realitzarà en la pàgina web de la FDM: www.juegos.deportevalencia.com .

A més, podrà autoritzar-se la participació d’equips de fora de la ciutat de València però que es troben a poca distància, prèvia consulta a la federació esportiva corresponent i a la Conselleria, en funció de la disponibilitat de recursos i sempre que no interferisca en el normal desenvolupament de la competició esportiva municipal de València.

La participació podrà ser mixta en qualsevol de les categories sempre que els participants tinguen l’edat corresponent. En general, en les categories benjamí/aleví no hi haurà classificacions i els partits seran sempre amistosos. Excepcionalment, en alevins, alguns esports organitzaran classificacions, reflectint-se esta normativa en les bases de competició. La categoria pre benjamí només podrà participar en la disciplina de multi esport.

L’inici dels campionats està previst entre el 28 d’octubre i el 5 de novembre de 2022. L’oferta esportiva per a este curs en esports que s’organitzen mitjançant lliga regular inclou bàsquet, handbol, hoquei, futbol sala, voleibol i rugbi. En els esports que s’organitzen per calendari de jornades, l’oferta inclou escacs, bàdminton, esgrima, atletisme i multi esport (Mini Olimpíades). Encara que este llistat podria ampliar-se en funció de l’oportunitat esportiva justificada.