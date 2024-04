Al llarg de 2024, s’han programat una sèrie d’activitats per a commemorar l’efemèride que culminaran amb una acció de sensibilització cap a les persones que patixen trastorn mental greu

La Fundación Santos Andrés, Santiago y Miguel (SASM) de Sueca, que atén persones amb trastorn mental greu. Complirà el mes vinent d’octubre 20 anys des de la seua constitució. Per este motiu, els seus responsables han volgut presentar davant la ciutadania de Sueca, i de fora del municipi, la nova imatge corporativa. Que han creat per a promocionar totes les accions programades durant 2024.

En l’acte de presentació de la imatge, han sigut presents l’alcalde de Sueca. Com a president honorífic de la institució, Dimas Vázquez. Un dels patrons fundadors, Vicente González; el director tècnic de la Fundació, David Marqués. I a treballadora del centre i creadora del disseny pel 20 aniversari del SASM, Mara Ases. “Per a celebrar esta efemèride, hem decidit crear una imatge corporativa. Que represente els valors que van buscar els fundadors de la institució (les famílies formades per Vicente González i Natividad Tamarit, de Sueca, i Guillermo Nebot i Paquita Vidal, d’Almassora). Consistents a prestar un servei i una assistència digna a les persones que patixen un trastorn mental greu i algun tipus de dependència”. Ha explicat el director tècnic de la Fundació, David Marqués.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut felicitar en primer lloc a la Fundació pel seu aniversari. “Des que soc a l’Ajuntament, primer com a regidor i ara com a alcalde. No heu parat de proposar i realitzar activitats en favor de les persones amb trastorn mental i les seues famílies. Convertint-vos, i convertint a Sueca, en tot un referent a nivell nacional en este tipus d’atenció. Per això, les meues felicitacions a les famílies fundadores i a tots els treballadors del centre per una labor tan admirable i necessària”. L’alcalde ha informat també que, des de l’Ajuntament, se sumaran als actes programats per l’aniversari amb una acció de la qual no ha volgut avançar més detalls de moment, “volem que siga una sorpresa, molt merescuda”. Així mateix, ha finalitzat la seua intervenció mostrant tot el seu suport, i el del govern municipal, a qualsevol iniciativa que duga a terme l’entitat, “com sempre hem fet”.

La nova imatge creada amb motiu del 20 aniversari pretén homenatjar els noms dels fundadors de la institució. La seua dissenyadora, la treballadora del centre, Mara Ases, ha explicat que, després de realitzar una xicoteta investigació, van trobar un passatge bíblic en el qual apareixien els noms d’Andrés i Santiago, provinents d’una família de pescadors abans d’arribar a ser nomenats apòstols. “Fent un símil de la situació geogràfica del treball de pescador amb l’Albufera, el Mediterrani i tot el que envolta, afortunadament, a la Fundació, trobem un nexe en comú entre l’aigua, l’aire i els peixos; per això, vam decidir triar este símbol per a l’aniversari”, assenyala Ases.

El patró fundador de la institució, Vicente González, ha mostrat la seua satisfacció pel disseny triat, “com a catòlic practicant, m’ha semblat molt interessant el simbolisme aconseguit a través dels noms d’Andrés i Santiago. Des del patronat, creiem que la idea ha sigut molt positiva i estem molt agraïts pel treball realitzat”.

González ha volgut també convidar a tota la ciutadania a participar en les accions que es duguen a terme amb motiu de l’aniversari. Respecte a la programació prevista, el director tècnic de la Fundació, David Marqués, ha explicat que duran a terme una gran diversitat d’activitats entre les quals destacarà la celebració d’una jornades nacionals “l’objectiu de les quals serà mostrar, al llarg d’estos 20 anys, tot el que ha evolucionat la Fundació.

Convidarem a referents de l’àmbit local, autonòmic i nacional, que ens han acompanyat en este procés i, molt especialment, a l’Ajuntament de Sueca”. Marqués ha animat a la ciutadania a compartir a través de les xarxes socials la imatge del 20 aniversari de la fundanció SASM i a participar en totes les accions que es proposaran “i que culminaran amb una acció de sensibilització denominada ‘El milagro de los peces’ de la qual informarem més avant”.