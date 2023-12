El Casal Jove ha sigut en esta ocasió l’escenari triat per a albergar el Betlem Vivent. Que tradicionalment oferix la Fundació SASM de Sueca, que atén persones amb trastorn mental greu.

Els visitants podran gaudir amb esta recreació plena de detalls. A través de les seues diferents escenes, elaborades amb molta dedicació pels usuaris i treballadors del centre.

Els regidors Manoli Egea, Julián Sáez, Joan Carles Vázquez, Carmen Pérez, Noelia Benedito, Vladimir Micó i Sari Sáez. S’han sumat també a les nombroses visites que acudiran a contemplar-lo al llarg del dia de hui i demà dimecres, en horari de 10 a 13 hores.

“M’agradaria felicitar efusivament la Fundació per la magnífica labor que han realitzat, un any més. És un plaer contemplar el treball tan minuciós i amb tant de gust que han demostrat, com fan sempre que duen a terme qualsevol projecte.

Es tracta d’una activitat que desenvolupen des de fa anys

Des d’ací, convide a tota la ciutadania al fet que acudisquen a visitar-lo perquè és digne d’admirar i estic segura que els encantarà”. Ha assenyalat la regidora d’Acció Social, Manoli Egea. Per la seua part, una de les monitores de la Fundació, Ana Roselló. Ha explicat que es tracta d’una activitat que desenvolupen des de fa anys. I que està inclosa en el programa d’eliminació de l’estigma de l’Ajuntament en el qual col·laborem diferents associacions. Per a l’elaboració d’este Betlem tan especial, realitzem prèviament una recopilació de mobles i elements que ens cedixen voluntaris i que ens poden ser d’utilitat. La nostra pretensió és recrear un poble antic amb diferents escenes típiques per a visitar”.

Els usuaris i usuàries de la Fundació participen també activament en la preparació i com a personatges del Betlem. Una d’elles és Noelia Cabrera, qui s’ha mostrat molt satisfeta amb l’experiència i el resultat aconseguit, “m’agradaria convidar a tothom al fet que vinga a visitar-nos”.