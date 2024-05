El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apuntat el compromís del Consell per a “obrir les portes de la Comunitat a l’activitat econòmica i dur a terme projectes empresarials” i ha subratllat el paper de l’Administració com un “accelerador d’iniciatives i no un generador de traves”.

El cap del Consell s’ha expressat així durant la inauguració de la IV Trobada Anual SpainDC organitzada per l’Associació Espanyola de Data Centers.

Mazón ha expressat el compromís del Govern Valencià de convertir la Comunitat en “una terra més oberta i dinàmica l’èxit del qual revertisca en millors serveis públics”. En aquesta línia, ha indicat la importància de la simplificació administrativa per connectar el territori a l’economia del futur.

El president ha destacat la gran oportunitat de desenvolupament que suposa el sector de les dades, no només per al creixement de l’economia digital, sinó “per creació d’ocupació, capacitat de recaptació fiscal i base per a l’impuls d’altres indústries”.

Així, Mazón ha assegurat que si Espanya aspira a ser hub digital al sur d’Europa, la Comunitat Valenciana ha d’estar en l’epicentre d’aquesta interconnexió. El president ha posat el focus en la potent infraestructura de comunicacions, l’ubicació gesostratègica i els professionals altaments qualificats en tecnologia amb què compta la Comunitat Valenciana i ha insistit en la reconnexió del nostre territori amb l’economia del futur.