La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, destaca els 17,7 milions d’euros destinats a instal·lar wifi en 612 centres, com ara instituts, conservatoris, escoles d’idiomes i altres instal·lacions d’ensenyament

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions desenvolupa actuacions en 2024 que dotaran de connexió wifi sense fil a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana

A més, s’invertiran altres 2,5 milions en el desplegament d’infraestructures wifi en 240 seus, com ara biblioteques, museus, escoles esportives, residències o centres d’atenció a la dona, entre altres

La consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, ha avançat que la Generalitat completarà enguany la instal·lació de wifi en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

La consellera ha explicat que el projecte compta amb una inversió de 17,7 milions d’euros per a la instal·lació de wifi en 612 centres de diversa tipologia, com ara instituts, conservatoris, escoles d’idiomes i altres centres especialitzats d’ensenyament. El programa està cofinançat amb fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

A esta iniciativa de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) per a la generalització de la connectivitat wifi en els centres docents de la Comunitat se suma una altra línia d’actuació, que també conclourà en 2024, i que preveu la instal·lació, configuració i posada en marxa d’infraestructures wifi en 240 seus d’atenció al públic de la Generalitat.

Abast i objectius de WIFIES

Les accions previstes en l’àmbit educatiu, que s’emmarquen en el programa WIFIES, aniran destinades a millorar la connectivitat en 614 seus, corresponents a 612 centres: 359 centres d’Educació Secundària (instituts i seccions), 65 centres afectats per grans reformes (centres d’Educació Infantil i Primària, col·legis rurals agrupats i centres d’Educació Especial), 159 centres d’ensenyaments no obligatoris (centres de Formació de Persones Adultes, escoles infantils, escoles oficials d’idiomes, centres integrats de Formació Professional, conservatoris de música, centres d’ensenyaments artístics i d’educació a distància) i 29 centres especialitzats.

Ruth Merino ha destacat que la millora de la connectivitat sense fil “és fonamental per a facilitar l’adquisició de competències digitals”. A més, “en els nous models educatius, fomentar el treball col·laboratiu i en equip és essencial, per la qual cosa hem de posar a la disposició de l’alumnat i el professorat totes les eines que permeten tant l’accés compartit als recursos educatius digitals com el desenvolupament d’una major destresa en l’ús de les tecnologies i dispositius”, ha dit.

Així mateix, la consellera ha recordat que esta iniciativa “ajudarà a la modernització del sistema de gestió educativa, ja que els centres veuran augmentada la velocitat de connexió a Internet a un gigaoctet, la qual cosa millorarà la gestió administrativa i acadèmica”.

Ruth Merino ha explicat que estes iniciatives “se sumen a la finalització del projecte Escoles Connectades en la Comunitat, que ha permés dotar a 968 centres i 1.125 seus educatives d’accés a internet de banda ampla ultraràpida i xarxes wifi d’alta capacitat”, gràcies al conveni subscrit amb l’Administració general de l’Estat, a través de Red.es, i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

La responsable d‘Hisenda ha assegurat que ara, amb el nou projecte WIFIES, “podrem oferir connexió sense fil a tots els centres educatius de la Comunitat”, i ha afegit que la DGTIC “està abordant la cobertura dels centres amb ensenyaments obligatoris, gestionats amb fons de la Generalitat, que van quedar exclosos del conveni, així com altres seus educatives en les quals s’impartixen un altre tipus d’ensenyaments”.

Altres seus de la Generalitat

D’altra banda, Ruth Merino ha informat sobre els últims avanços del projecte de posada en marxa d’infraestructures wifi en 240 seus públiques de la Generalitat, amb una inversió de prop de 2,5 milions d’euros. Este projecte permet noves funcionalitats en la xarxa corporativa per a facilitar serveis de mobilitat al personal i la ciutadania, en condicions de seguretat.

La Generalitat disposa de 766 seus, sense incloure les de l’àmbit sanitari i els centres educatius, i en moltes d’estes coexistix el personal empleat públic, que fa la feina de casa, i la ciutadania, a la qual se li presta algun servei. Les 240 seus sobre les quals s’està actuant són seus de Labora, albergs i residències de l’IVAJ, biblioteques, arxius, museus, escoles esportives, centres d’atenció a la dona, centres de majors, centres de menors i seus PROP, entre altres oficines i seus de la Generalitat i organismes autònoms.

Segons ha indicat la titular d’Administració Pública, “a l’inici de l’any, 170 d’estes seus tindran ja la connexió wifi en marxa, la qual cosa possibilita noves funcionalitats i la mobilitat necessària entre seus i oficines perquè el personal empleat públic puga atendre la ciutadania amb la mateixa qualitat i recursos, independentment d’on es trobe a cada moment”. A més, l’ús de dispositius mòbils facilita també el dia a dia de les persones que acudixen per a ser ateses per l’Administració.

D’altra banda, Merino ha recordat que “hi ha seus, com les residències, en les quals la ciutadania roman durant molt de temps i on hem d’incloure la connexió a internet com un servei públic més, i altres en les quals s’organitzen tot tipus d’activitats de formació i esdeveniments oberts al públic que requerixen també de wifi per a les persones participants”.

Així mateix, ha augmentat la presència en els últims anys de dispositius IoT (Internet de les Coses) en les oficines, l’ús dels quals s’ha generalitzat per a funcions de domòtica, vigilància, control de temperatura i altres paràmetres. Tots necessiten connexió a la xarxa per al seu funcionament i un tractament específic de les seues condicions de seguretat.

Esta actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027 i amb fons MRR.