La Generalitat concedeix 400.000 euros en ajudes a projectes singulars en l’àmbit esportiu

Els 39 projectes subvencionats tenen com a objectiu la consecució de resultats esportius, de representació, formatius o socials a través de l’esport



Les iniciatives han de comptar amb la participació d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana

La Generalitat ha concedit 400.000 euros en subvencions per a l’execució de 39 projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física, per a l’any 2024.

La resolució, publicada el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estableix que aquestes ajudes tenen com a finalitat subvencionar l’execució de projectes singulars que busquen la consecució de resultats esportius, de representació, formatius o socials a través de l’esport, amb la participació destacada d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana.

Els 39 projectes subvencionats estan inclosos en dues categories. En primer lloc, els de tipus A, referit a projectes singulars que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen fomentar, a través de l’esport, activitats i hàbits saludables, valors positius i mediambientals.

També es contempla la celebració de congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d’aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguen de celebració ocasional o temporal no permanent.

Dins d’aquest grup s’ha resolt concedir la subvenció, per un import total de 350.000 euros, a 32 entitats. Les quantitats atorgades oscil·len entre els 3.500 i els 25.000 euros. Els projectes recolzats abasten múltiples temàtiques, entre les quals es troba la promoció de l’activitat física en el medi rural en l’espectre autista, jornades de salut comunitària, fires d’esport inclusiu o expedicions alpinistes, entre moltes altres.

El segon grup d’iniciatives subvencionades, les de tipus B, amb un import global de 50.000 euros, es refereix a projectes per a la participació i representació directa d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.

Set esportistes i entitats compleixen aquests requisits, per la qual cosa rebran subvencions que abasten des dels 2.456 euros fins als 10.000. Trobem en aquest grup projectes de pilota valenciana, ultratrail, beisbol o motociclisme, entre altres.