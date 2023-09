La Generalitat assegura que està preparada per oferir al Marroc assistència humanitària d’emergència immediata pel devastador terratrémol del dissabte on ja han mort més de 2.500 persones i hi ha 400 mil afectats.

Hui la vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, i la consellera d’Interior, Elisa Núñez, s’han reunit per coordinar les actuacions i han reiterat que estan a l’espera que el Govern d’Espanya convoque a les comunitats autònomes per oferir la seua ajuda