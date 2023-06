La Generalitat destina més de 14,4 milions d’euros als ajuntaments adherits a la ATMV per a cofinançar el transport públic urbà

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha presidit el consell d’administració de l’Autoritat de Transport Metropolità de València

També s’ha aprovat la signatura del conveni amb l’IVAJ que articula descomptes en el preu del transport públic per als usuaris i usuàries del carnet jove

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha presidit el consell d’administració de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV). Que s’ha celebrat telemàticament i que ha aprovat la concessió d’una subvenció global total de més de 14,4 milions d’euros. Destinada als ajuntaments adherits a la ATMV per al cofinançament del transport col·lectiu urbà corresponent a l’exercici 2023.

Aprovat la signatura del conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

Així mateix, en aquest consell, al qual també ha assistit el director gerent de la ATMV, Manuel Martínez, i la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez. S’ha aprovat la signatura del conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Que articula descomptes en el preu del transport públic per als usuaris i usuàries del carnet jove.

Segons ha explicat la consellera, “d’una banda s’ha autoritzat el lliurament anticipat del 50% de la subvenció concedida als municipis adherits a la ATMV. Ja que el transport objecte d’aquesta subvenció es presta amb regularitat des de l’1 de gener i genera uns costos molt elevats als quals han de fer front els municipis des del començament de l’exercici”.

D’aquesta manera, els municipis beneficiats són València amb un total de 13.661.450 euros; Torrent, 166.720 euros; Paterna, 127.630 euros. Sagunt, 139.020 euros; Manises, 30.000 euros; Alboraia, 30.000 euros; la Pobla de Vallbona 30.000 euros. Llíria, 30.000 euros; Riba-roja de Túria, 73.320 euros; Montcada 30.000 euros, Puçol, 30.000 euros: Massamagrell. 30.000 euros; Godella, 30.000 euros; la Pobla de Farnals, 30.000 euros; Catarroja, 10.000 euros i Silla, 10.000 euros.

Facilitar l’ús del transport públic entre les i els joves

“D’altra banda -ha continuat Rebeca Torró- i en la línia de fomentar el transport públic, s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la ATMV per a facilitar l’ús del transport públic entre les i els joves. Fent econòmicament més accessibles els seus desplaçaments en l’àrea metropolitana de València”.

Per a això, l’IVAJ aportarà 500.000 euros per a aquest exercici i s’aplicarà als i les titulars del Carnet Jove un descompte del 15% sobre el preu fixat en l’Abonament Transport Jove en l’àrea metropolitana de València. Amb les mateixes prestacions i característiques que l’actual Abonament Transport. Vàlid en totes les zones A, B, C i D i combinacions entre aquestes, durant 30 dies des de la primera validació i amb un nombre il·limitat de viatges i transbords.

Igualment, s’acorda un descompte del 15% sobre el preu fixat en SUMA Mensual Jove amb les mateixes prestacions i característiques que el SUMA Mensual. Vàlid en les noves zones A, B, C i D i combinacions entre aquestes, i iguals condicions que amb l’Abonament Transport Jove.