La Comunitat Valenciana s’ha sumat a l’Aliança Europea contra la Depressió. Formarà a professionals de la Sanitat del primer filtre del sistema de salut amb la finalitat de reforçar la detecció i tractament dels quadres depressius. Amb la finalitat de comptar amb la màxima preparació per a actuar des dels primers indicadors d’amenaça de conducta de suïcidi, tal com ha anunciat el comissionat de la Generalitat per al Pla Valencià d’Acció en Salut Mental, Rafael Tabarés