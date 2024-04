El Consell ha aprovat el decret pel qual s’amplien els terminis de la norma que regula la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials i el seu ordenament dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

La vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, ha explicat que l’objectiu del govern valencià és millorar i perfeccionar la norma, atenent al consens amb les entitats afectades.

Així mateix, ha remarcat que esta modificació parcial s’ha realitzat després d’escoltar les reivindicacions del sector i analitzar les més de 1.700 al·legacions rebudes sobre la dificultat de les entitats per complir els terminis.

D’altra banda, el ple de l’Executiu valencià ha aprovat també els nous criteris lingüístics sobre l’ús del valencià en l’Administració de la Generalitat. La portaveu del Consell, Ruth Merino, ha subratllat que s’ha tingut en compte la necessitat que l’Administració utilitze un llenguatge clar, directe i molt més pròxim a la ciutadania.

Així mateix, el Consell ha acordat la licitació d’un acord marc per al subministrament del material que requereixen els laboratoris de Fisabio, Incliva, Isabial i l’Institut d’Investigació Sanitària La F, com material de laboratori, equips de protecció o software. Es tracta d’un acord amb un pressupost base de 19 milions d’euros i un valor estimat de vora 42 milions en cas de prorrogar-se.

Finalment, el Consell ha acordat autoritzar la celebració del segon contracte d’acord marc del Ministeri de Sanitat per a l’adquisició de vacunes infantils i per a persones adultes. Aquest contracte té per objectiu la selecció de les empreses que subministraran les vacunes, amb un valor estimat de més de 21 milions d’euros i una durada de 12 mesos, amb possibilitat de pròrroga.