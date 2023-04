El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la posada en marxa del Pla Integral Citrícola de la Comunitat Valenciana. Que contempla actuacions per import de 40 milions d’euros per a impulsar la rendibilitat i la competitivitat del sector.

La iniciativa ha sigut presentada en un acte celebrat en el Palau de la Generalitat. En el qual també ha participat la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, i al qual han assistit representants del sector.

Puig, ha destacat els objectius d’aquest pla que forma part de l’Estratègia ‘Taronja 2030’. Que desenvoluparà sis línies estratègiques on cap la modernitat i amb el qual s’ha d’aprofitar el moment i rellançar el sector agrícola.

Per part seua, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro. Ha subratllat que aquest pla representa “el full de ruta i la planificació necessària per a impulsar la citricultura valenciana”. Per a això, inclou mesures destinades a “promocionar i enfortir la seua vàlua per ser un sector que aporta riquesa. Identitat valenciana i llocs de treball

El president del Consell, ha indicat a més que aquest pla integral ha sigut dissenyat comptant amb la participació del sector. Que és el “protagonista real” de les iniciatives. Amb el propòsit d’oferir una “estratègia clara” amb la qual garantir el “millor escenari” per a impulsar l’activitat econòmica i social que representa la citricultura.