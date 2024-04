L’aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández ha inaugurat la nova base de Easy Jet amb la presència del president de la Generalitat, Carlos Mazón

Ha avançat que a la fi del mes d’abril o principis del mes de maig les cambres de comerç i el govern valencià presentaran un estudi de l’impacte i necessitat per a la construcció d’una segona pista en l’aeròdrom il·licità així com l’ampliació del de Manises.

Mazón ha assegurat que la província està perdent oportunitats per no comptar amb esta infraestructura per a un aeroport que ja ha superat els 15 milions de passatgers anuals. També ha insistit en que no disposar d’esta segona pista podria provocar un “col·lapse i un escanyament turístic”.

Mazón ha subratllat que l’estudi es presentarà amb rigurositat i professionalitat i ha explicat que juntament amb la segona pista de l’Aeroport d’Alacant-Elx-Miguel Hernández. L’estudi justificarà la necessitat d’ampliar l’Aeroport de Manises perquè moltes altres destinacions puguen continuar mirant a la Comunitat Valenciana.

El màxim representant de l’Executiu valencià ha posat en valor que la Comunitat Valenciana és un destí fiable i atractiu a les inversions sense taxa al turisme i un sector professional que aposta per un model sostenible i respectuós amb l’entorn.