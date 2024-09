La presentació s’emmarca en el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Trafique de Dones, Xiquets i Xiquetes

La secretària autonòmica d’Igualtat i Diversitat afirma que des del Consell s’aposta per crear consciència i sensibilitzar a la ciutadania, especialment als joves, sobre la realitat que enfronten aquestes dones

La secretària autonòmica d’Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, ha reafirmat el compromís del Consell en la lluita contra el tràfic i ha subratllat “la importància de visibilitzar i erradicar aquesta forma moderna d’esclavitud que afecta milers de dones en la Comunitat Valenciana i en tota Espanya”.

Asi ho ha manifestat Asunción Quinza en la presentació de la campanya ‘Prevenció i sensibilització contra el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d’explotació sexual’, en el marc del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Trànsit de Dones, Xiquets i Xiquetes. En l’esdeveniment també ha sigut present el Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, Felipe del Bany.

La secretària autonòmica ha destacat la gravetat d’aquesta problemàtica i el compromís del Govern valencià en la seua erradicació. “Des del Consell apostem per crear consciència i sensibilitzar a la ciutadania, especialment als més joves, sobre la realitat que enfronten aquestes dones”. Aquest delicte que vulnera els drets humans, “atempta contra la dignitat, llibertat i integritat física i emocional de les víctimes”, ha expressat Quinzá.

Al seu torn ha reafirmat el compromís de la Generalitat en la lluita contra totes les formes de violència cap a les dones. “El tràfic de dones i xiquetes és un assumpte prioritari per a aquest Consell i marcarà la nostra agenda durant aquesta legislatura”. Així mateix, ha afegit que aquesta campanya “és només el primer pas, per la qual cosa continuarem presentant accions concretes per a lluitar contra aquesta greu problemàtica”, ha assegurat Quinzá.

La secretària autonòmica ha exposat les dades alarmants sobre la tracta que mostren la magnitud del problema. Segons estimacions del Ministeri d’Igualtat, més de 16.000 dones exerceixen la prostitució en la Comunitat, de les quals entre 10.000 i 13.000 podrien estar en situació de tràfic.

Programa ‘Alba’

Asunción Quinzá ha recordat l’existència del Programa ‘Alba’ i la importància del treball desenvolupat a través d’aquest recurs de la Generalitat que forma part de la Xarxa d’Assistència Social Integral a les Víctimes de Violència sobre la Dona. El programa ofereix itineraris de promoció i acompanyament per a dones víctimes d’explotació sexual, incloent-hi atenció psicològica, assessorament jurídic i activitats de formació per a facilitar la seua reintegració social i laboral.

En el primer semestre de 2024, el Programa ‘Alba’ ha atés a més de 2.158 dones, la qual cosa reflecteix increment significatiu, del 46,5% respecte al mateix període de l’any anterior. “Això demostra que les nostres accions estan arribant a més víctimes, atés que hi ha una cerca proactiva de persones en aquesta situació per a ajudar-les sense comprometre la seua seguretat, però també ens recorda la gravetat del problema,” ha indicat Quinzá.

La campanya ’Prevenció i Sensibilització contra el Tràfic de Dones i Xiquetes amb finalitats d’Explotació Sexual’, segons ha explicat la secretària autonòmica, se centra en “visibilitzar la situació de les dones que són víctimes de tràfic, moltes d’elles captades mitjançant enganys, amenaces o abús de poder, i obligades a viure en condicions d’esclavitud sota xarxes mafioses”.

En aquest sentit, Quinzá ha revelat que el missatge de la campanya és directe i contundent: “Sabem que els missatges poden resultar bruscos, però és necessari despertar consciències i mostrar la realitat que viuen les dones víctimes de tràfic, cridant-ho pel seu nom”.

La campanya es difondrà a través de mitjans de comunicació, xarxes socials i suports publicitaris en tota la Comunitat. Inclou la distribució de 12.000 posters i materials informatius en 542 ajuntaments, 715 instituts d’Educació Secundària, 285 centres d’Atenció Primària, 64 hospitals i 2.500 farmàcies. També es reforçarà amb l’emissió de vídeos i tascons en ràdios i televisions, i s’estendrà a plataformes de transport públic.