La Generalitat situa en residències a les persones majors dependents els habitatges de les quals han sigut danyades per la DANA

Els majors dependents afectats poden ser ingressats de manera immediata en una residència sense necessitat de sol·licitud prèvia



Serveis Socials ha establit un protocol per a atendre les diferents necessitats de les persones majors afectades per la catàstrofe



La Generalitat està situant ja en centres residencials per a majors a les persones dependents els habitatges de les quals han resultada afectades per l’emergència de la DANA que ha assolat la Comunitat Valenciana.

Per a això, la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha establit un protocol d’urgència per a atendre les diferents necessitats de les persones majors afectades per la catàstrofe.

El protocol permet que les persones majors dependents els habitatges de les quals s’han vist afectades puguen ingressar de manera immediata en una residència, encara que no compten amb sol·licitud prèvia d’ingrés.

Es dona així resposta urgent a la situació de les persones majors dependents que no compten amb recursos familiars o estructures socials de suport capaços d’atendre les necessitats d’aquest col·lectiu especialment vulnerable.

Per a cobrir aquesta necessitat peremptòria, la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials va habilitar places de residències públiques des del primer dia de la catàstrofe, així com la coordinació amb els centres privats per a habilitar totes les places disponibles.

Fins al moment, s’ha situat a 37 majors dependents en centres en els quals s’ha prevalgut plaça pública, però també s’està utilitzant recursos privats amb cobertura pública, i atenent raons de proximitat de les persones al lloc de residència dels seus familiars. Entre altres, s’han traslladat persones al Centre Residencial SABA de Requena; la Residència de Persones Majors Dependents La Canyada de Paterna; Centre Residencial SABA de Picassent; Residència per a Persones Dependents de Silla; Residència de Majors Solimar de Sollana; Residència per a Persones Majors Saleta Conarda de la Pobla de Vallbona; Residència i Centre de Dia de Persones Majors Dependents de Montcada i la Residència de Persones Majors de Torrent.

La Generalitat actua a partir de les peticions dels serveis municipals dels ajuntaments, que són els qui avaluen en primer lloc la situació de la persona afectada a través dels seus equips d’atenció primària i intervenció i traslladen la necessitat a les direccions territorials de la Conselleria de Serveis Socials.

Si es tracta de persones majors no dependents però també necessitades d’habitatge, se’ls ofereix un recurs residencial temporal a través d’altres vies, com en allotjaments turístics, fins a avaluar la situació en la qual es troben i adaptar el servei residencial a les seues necessitats en cas de necessitar habitatge més estable.