El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que el pròxim Ple del Consell del 17 de setembre, la Generalitat iniciarà un pla extraordinari d’ajudes directes dotat amb 17 milions d’euros per pal·liar de manera urgent els efectes de la sequera en el sector agrícola i ramader de la Comunitat Valenciana.

Aquesta ordre està dirigida a la ramaderia extensiva i semiextensiva de boví, oví i caprí, així com a explotacions agràries de cultiu en secà.

En concret, dels 17 milions d’euros, dos van destinats a la ramaderia i els altres 15 a l’agricultura de secà. S’estima que les ajudes podrien arribar a 500 ramaders, 29.500 agricultors i beneficiar 175.000 hectàrees de cultiu.

Així, de mitjana, cada explotació ramadera percebrà 4.000 euros en funció del nombre de caps de bestiar i els agricultors de secà podran rebre ajudes des de 200 euros fins a 4.500 euros.

Per a la majoria d’agricultors i ramaders, no serà necessari fer cap sol·licitud, perquè la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ja disposa de totes les seues dades, per la qual cosa farà la transferència de manera directa als beneficiaris.

