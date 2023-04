La Generalitat Valenciana ha celebrat un any més un acte en commemoració del 25 d’abril. Institucionalitzat com el Dia de les Corts Valencianes en record d’aquell dia de 1707 i les conseqüències que se’n van derivar. On es varen perdre molts drets dels valencians.

Les Corts Valencianes continuen treballant per les urgències del moment i també projectant cap a on es vol arribar a llarg termini. Un clar exemple d’açò son les Declaracions Institucional aprovades, que han arribat a una xifra rècord en esta legislatura, amb 84 declaracions, on tots els grups, per unanimitat, hem vist urgències en temes com: fer front als assassinats masclistes, les manifestacions d’odi i la LGTBifòbia, axí com realitzar desnonaments, tenir un tracte just en les inversions de l’Estat, un finançament just i una igualtat salarial. A més de uns corredors de transports que connecten els passatgers i productes amb Europa, i fixar una agenda valenciana en la política estatal

Aquesta institució és la representació del poble valencià, formada pels diputats elegits democràticament pels valencians i vetlen per trobar solucions als problemes de la nostra societat constantment.