El Consell exigeix explicacions sobre l’activació del Comitè Permanent davant l’avinguda del riu Magre i el risc a la presa de Forata.

La Generalitat reclama transparència en les actuacions i mesures adoptades per la CHJ durant l’emergència del passat 29 d’octubre.

La Generalitat Valenciana ha instat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) a aclarir si, el passat 29 d’octubre, es va constituir, tal com obliga la normativa, el Comitè Permanent de l’organisme de conca. Aquest comitè és clau per abordar i analitzar les mesures de seguretat i precaució necessàries per a minimitzar els riscos derivats de l’avinguda excepcional al riu Magre i del risc de ruptura de la presa de Forata.

Segons fonts del Consell, l’article 49 del Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, que aprova el Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica, obliga la CHJ a constituir aquest Comitè Permanent de manera immediata en situacions d’avingudes o altres circumstàncies excepcionals. Aquest comitè, que inclou la Presidència de la CHJ, la Direcció Tècnica, la Comissaria d’Aigües i el Cap d’Explotació, és l’òrgan competent en matèria de seguretat de preses i ha d’informar i assessorar les autoritats competents en emergències per inundacions.

Demanda de transparència

La Generalitat considera imprescindible que la CHJ done explicacions sobre si va complir les directrius del Pla d’Emergència de Presa del pantà de Forata i el Pla Especial davant el Risc d’Inundacions de la Comunitat Valenciana. Aquests plans obliguen a l’activació del Comitè Permanent en situacions com les viscudes el 29 d’octubre, que van afectar diverses poblacions valencianes.

Les mateixes fonts autonòmiques subratllen la necessitat de saber si aquest comitè es va constituir i si es van adoptar mesures urgents, com embassaments i desembassaments extraordinaris, informant de manera immediata la Direcció General d’Obres Hidràuliques i la Comissió de Desembassament. També es reclama que, en cas d’haver-se convocat, es faça pública l’acta del que es va tractar i acordar.

Obligacions en matèria de seguretat

D’acord amb l’article 367 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, modificat pel RD 638/2016, el titular de la presa, en aquest cas la CHJ, té l’obligació d’elaborar les normes d’explotació i els plans d’emergència necessaris, a més de garantir els mitjans humans i materials per al seu compliment. Aquests documents estableixen l’organització i les funcions necessàries per a gestionar emergències i minimitzar-ne les conseqüències.

La Generalitat insisteix que, en cas que el Comitè Permanent no s’haja constituït, la CHJ haurà de justificar-ne els motius, atès que la seua activació és essencial per a gestionar situacions com les viscudes recentment, garantint la seguretat de la ciutadania i dels béns afectats.