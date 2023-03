La gestió de l’aigua potable de qualitat, per Fernando Pascual

L’actual Regidor de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira, Fernando Pascual ha publica un article d’opinió sobre la gestió de l’aigua potable. Que ha portat a terme durant els anys que ha estat a càrrec del departament.

Pascual destaca la lluita per aconseguir que l’aigua de l’aixeta a Alzira fora potable i apta per al consum i lliure de nitrats.

L’edil assegura que entre les prioritats que es va marcar com a responsable de l’àrea de Serveis Urbans, va ser treballar per tal de fer possible allò que hui és un realitat, però que en cert moment semblava impensable i utòpic, que de l’aixeta dels tots els habitatges d’Alzira brollara aigua sense nitrats i consumible al cent per cent.

Des que entrara a fer-se càrrec de la gestió de l’aigua en 2015 totes les zones habitades de la ciutat com la urbanització Sant Bernat, Racó, Santa Maria de Bonaire, Sagrada Família han sigut connectats a la xarxa d’aigua potable. Per tant a hores d’ara els més de 45.000 veïns i veïnes d’Alzira ja disposen d’aigua de qualitat.

