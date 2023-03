Alzira ha patit nombrosos episodis d’inundacions, un més greus que altres, però tots ells han causat mal de caps i molèsties als veïns que s’han vist en algun moment afectats.

Ningú podrà negar l’evidència que per les males pràctiques urbanístiques, els alzirenys hem d’estar sempre pendents de la pluja. Un mal disseny urbanístic en el Raco, en el Respirall i les Transformacions Agrícoles en la Casella. Són les causants de les barrancades que estem patint.

Com a regidor socialiste en el govern de coalicio, una de les nostres prioritats era minimitzar tot el possible que les zones més conflictives.

‘Canal de Les Basses’

De la nostra ciutat acaben inundades cada vegada que plou més del degut. Per tal de fer-ho realitat en el 2015, iniciarem els contactes pertinents en la Direcció General de l’Aigua. Per a procedir a fer realitat un projecte que anomenat ‘Canal de Les Basses’. Ens ha donat la raó, ja que l’obra executada fins ara ha aconseguit evitar que la barriada de Les Basses acabe inundada gràcies a esta infraestructura.

No ha sigut una camí senzill, ni tal vegada tampoc el més ràpid. Però si ha resultat efectiu, i amb això ens podem donar tots per satisfets perquè a la fi hem lograt complir amb l’objectiu que ens havíem marcat.

Podem dir amb la veu ben alta, que amb el PSOE, en el govern local, s’han realitzat les úniques obres hidràuliques per a minimitzar les inundacions a la nostra ciutat. Ara queda finalitzar el canal interceptor, per tal que una vegada acabada tota l’obra no tingam que lamentar noves inundacions.

Com a responsable dels Serveis Urbans de la nostra ciutat al llarg de dos legislatures em sent satisfet de tot el que s’ha aconseguit. Resulta molt satisfactori comprobar que el Canal de Les Basses aconsegueix retindre molts metres cúbics d’aigua. Que de no existir esta infraestuctura acabarien, com ho ha fet en moltes ocasions. Regant les cases i baixos i fent malbé els objectes personals d’un nombrós grapat de veïnes i veïns.

Sense el recolzament del Govern Valencià no hi haguera sigut possible estar en el punt on estem i ara qui tinga responsabilitats de Govern Municipal després de les eleccions locals del 28 de maig caldrà que no deixe de costat este projecte ja iniciat que no només és important per a la barriada de Les Basses, ho és per a tota Alzira.

No hem de deixar de reivindicar la solució de l’ampliació del barranc de la Casella, és necessari que aquesta obra comence al més prompte possible.