La gestió del nostre patrimoni i identitat, per Fernando Pascual

L’actual regidor de Serveis Urbans de l’ajuntament d’Alzira, Fernando Pascual, ha declarat mitjançant un article d’opinió. Que vetlar pel patrimoni i per les nostres senyes d’identitat com a alzirenys i valencians han sigut dos constants al llarg dels huit anys en el govern. Durant els quals s’ha fet possible la recuperació d’edificis singulars, com el Palau de Casassús o el magatzem de Cucó, entre altres.

Pascual també destaca els tres panells commemoratius del cultiu de la taronja ubicats en tres punt diferents de la ciutat. La visibilitat del Museu Faller o el Pont de Ferro que ha recuperat el seu color. L’obertura del carrer Benifaió amb dos murals i l’homenatge als animals.

Però l’edil alzireny incideix en les festes de les Falles i la Tamborada de la Setmana Santa. Amb la declaració de festes d’interés cultural per la UNESCO.

Finalment, Pascual posa en valor un dels referents més importants de la seua gestió. Com és la recuperació i visibilització de la Casa reial, la casa de Jaume I a Alzira.

Fernando pascual, tanca el seu article afirmant que aquestes són algunes de les actuacions que deixa com a llegat del seu pas com a part del govern local amb la intenció que es mantingauen al llarg dels anys, per a fer d’Alzira la ciutat més meravellosa del territori valencià.