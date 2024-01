La Gran Cavalcada de Reis Mags de Torrent amplia el seu recorregut per a arribar a més població

Donarà començament a les 18.00 hores al carrer Genaro Palau. En sentit contrari al trànsit, i ses majestats els Reis Mags d’Orient faran una parada per a adorar al Betlem.

Els Reis Mags d’Orient arriben a Torrent carregats d’il·lusió i regals per a viure una de les nits més màgiques de l’any.

Com és tradició, el pròxim dia 5 de gener tindrà lloc la Gran Cavalcada amb un recorregut ampliat de 1.500 metres. Que donarà principi a les 18.00 hores des de l’Avinguda Genaro Palau, en sentit contrari al trànsit, fins a l’edifici consistorial.

‘Enguany hem ampliat el recorregut per a poder arribar a més gent i evitar aglomeracions. A més, el total del recorregut estarà mil·limetrat amb tanques per a evitar accidents’, explica la Regidor de Festes, María Fernández.

Enguany, la Gran Cavalcada es dividirà en dues parts. Una moderna i de fantasia, amb joguets i regals que cobraran vida, i una part més tradicional que obrirà passe a la comitiva Real. La primera estarà formada per l’estrela de Betlem, els carters i patges, i un conjunt de personatges fantàstics que tots els xiquets i xiquetes reconeixeran.

La segona part obrirà amb una gran novetat, la figura del Granerer. ‘Hem inclòs la figura del Granerer de Torrent, que desfilarà amb la seua granera perseguint els xiquets que no s’hagen portat bé’, tal com ha avançat el Regidor de Cultura, Aitor Sánchez. Després del Granerer arribaran els carboners, repartint xicotets sacs de carbó entre el públic. A estos seguiran els components de poble de Betlem, entre ells els pastors, que oferiran un espectacle de balls tradicionals.

Les torxes seran les encarregades d’obrir passe a la Comitiva Real

Les torxes seran les encarregades d’obrir passe a la Comitiva Real, presidida per les seues majestats els Reis Mags d’Orient, que arribaran en els seus camells. Com a novetat, en arribar al Portal de Betlem, baixaran per a oferir l’adoració amb or, encens i mirra.

Des d’ací, continuaran caminant fins a l’Ajuntament, on seran rebuts per l’alcaldessa, Amparo Folgado, i tota la corporació municipal. Una vegada allí, pujaran fins al balcó per a rebre les claus de la ciutat i enviar un missatge molt especial a tots els xiquets i xiquetes de Torrent.

Quant a xifres de dolços i regals, enguany està previst que es repartisquen un total de 2.500 kg de caramels i snacks aptes per a celíacs, i prop de 7.000 pilotes i altres obsequis.

L’Ajuntament de Torrent agraïx la participació de tot el teixit festiu i associatiu de la ciutat, que participa i ha col·laborat un any més en la preparació de l’esdeveniment.