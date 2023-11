Dissabte que ve, des de les 11.00 a les 14:00h, s’habilitaran en la zona enfront de l’Edifici Metre quatre carpes amb diferents temàtiques. On s’oferirà informació, nombroses activitats, tallers formatius o la possibilitat de provar unes ulleres de realitat virtual

Aquesta activitat s’emmarca en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrada de Torrent 2015-2025 (EDUSI) i compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

En el marc del programa ‘Impuls de la ciutadania digital de Torrent’, l’Ajuntament organitza dissabte que ve el ‘Torrent Digital Day’. Una jornada orientada a donar a conèixer a la ciutadania les eines i recursos tecnològics dels quals disposa en clau municipal. Ja siga en les seues relacions electròniques amb l’Ajuntament com aquells generats dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrada de Torrent 2015-2025 (EDUSI).

Amb aquest objectiu, des de les 11.00 a les 14:00h s’habilitaran quatre carpes amb diferents temàtiques en l’Avinguda al Vedat – enfront de l’Edifici Metro. On, a més posar a l’abast dels assistents tota la informació esmentada en el paràgraf anterior. També es podran provar altres tecnologies -com les ulleres de realitat virtual- i s’oferiran activitats per als més xicotets i tallers formatius per a persones d’avançada edat.

A més del ‘Torrent Digital Day’, que és l’esdeveniment estrela, el programa ‘Impuls de la ciutadania digital de Torrent’ englobava altres dues activitats. La primera d’elles va ser el HACKATHON organitzat per Innova&Acció. En el qual el consistori va participar proposant un repte relacionat amb les TIC, el qual havia de ser resolt pels participants en 24h.

La segona va tenir lloc dimarts passat de la mà de l’expert en tecnologia i educació digital Sebastián Fagonde. Qui va impartir la formació ‘Cap a una comunicació inclusiva’ en el centre Verge de l’Olivar. Orientada al fet que les persones majors adquiriren les habilitats precises per a relacionar-se amb les noves tecnologies de manera fàcil i senzilla. Tant en el personal com a nivell administratiu.

És important remarcar que totes aquestes activitats han sigut impulsades gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Que continua transformant la vida dels torrentins i torrentines.