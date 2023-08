La Gran Final del Mundial de Futbol Femení se Celebrarà al Pavelló de la Font de Sant Lluís

Espanya i Anglaterra es veuran les cares en una final històrica que podràs gaudir en directe des de València

Un esdeveniment amb animació, sortejos i més sorpreses espera a tots els aficionats

El pròxim diumenge, l’esperada final del mundial de futbol femení serà una realitat, i què millor escenari per a viure-la que el Pavelló municipal de la Font de Sant Lluís a València. El recinte es prepara per a acollir un esdeveniment històric, on les seleccions d’Espanya i Anglaterra lluitaran per alçar-se amb el títol mundial.

Els aficionats podran gaudir d’una jornada festiva amb entrada gratuïta. Per a fer més emocionant l’experiència, la festa en viu inclourà animació, sortejos i un munt de sorpreses per a tots els assistents. L’obertura de portes està prevista a les 11 del matí, assegurant-se que tots puguen trobar un bon lloc per a veure la final en la millor atmosfera possible.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha volgut posar en relleu la importància d’aquest esdeveniment esportiu i ha convidat a tota la ciutadania a unir-se a la festa. En les seues paraules, la retransmissió en directe d’aquesta final és una oportunitat única “per a animar” a la nostra selecció i demostrar el suport de tota la comunitat.

Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de València no sols fomenta l’afició per al futbol femení, sinó que també es presenta com una oportunitat per a consolidar la ciutat com un referent en l’organització d’esdeveniments esportius de gran magnitud.

La ciutadania de València i zones veïnes està convidada a formar part d’aquesta història. Serà una jornada on esport, emoció i comunitat es donaran la mà per a celebrar el futbol femení i tot el que representa. No us ho perdeu!