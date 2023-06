La Guàrdia Civil celebra el 179 aniversari de la seua creació

179 anys. La Guàrdia Civil ha celebrat l’aniversari de la seua creació. Tants anys de trajectòria que han servit per a mostrar tot el treball que porten a terme. Així com el suport que la ciutadania també el brinda i els serveix d’alè per a continuar.

Un acte que s’ha celebrat al paraninfo de la Universitat CEU Cardenal Herrera i que també ha servit per a condecorar la trajèctoria d’alguns dels seus membres. Com el cas d’un agent amb 94 anys

Salvador Leon Alcón va ser motorista de l’agrupació de trànsit. Va realitzar nombrossos auxilis en carretera. Entre ells, un accident de transit en el que un dels vehicles greument afectat per l’impacte, va deixar atrapats en l’interior als ocupants. El veterà va donar l’alt a un camió i solicità al conductor la palanca de canvis de neumàtics. Amb ella va trencar un cristall i va permetre l’eixida dels passatgers.

L’aniversari de la incorporació de les dones a l’institut armat tampoc ha passat desapercebut

A l’igual que el projecte que s’està desenvolupant d’ingrés de les dones per fomentar el seu percentatge en el cos

En aquestos moments, menys d’un 9% del total d’agents de la Guàrdia Civil són dones

Guàrdia Civil presta tasques de seguretat ciutadana en 515 municipis de la Comunitat Valenciana, oferint una cobertura al 90% del territori valencià en gairebé la meitat de la seua població total

Actualment, 7.417 agents de la Guàrdia Civil estan en actiu a la Comunitat Valenciana. Del total, 1.311 estan destinats a la província de Castelló; 3.479, a la de València i 2.627, a la d’Alacant