La investigació comença gràcies a l’alerta d’un treballador de paqueteria.

S’han confiscat 23.000 dosis de sibutramina, una substància perillosa per a la salut.

La Guàrdia Civil de València ha detingut tres persones i n’està investigant una altra per la distribució de medicaments prohibits, després de confiscar més de 23.000 dosis.

La investigació es va iniciar gràcies a la sospita d’un treballador d’una empresa de paqueteria, qui va alertar les autoritats sobre comportaments estranys en alguns enviaments.

Els agents van confirmar que es tractava d’un tràfic de sibutramina, una substància activa prohibida per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per ser perillosa per a la salut.

La investigació va conduir a la detenció del propietari d’un ultramarins a Sagunt i dues persones més a Albacete, tots ells implicats en la distribució del medicament il·legal.

Les diligències s’han entregat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Sagun