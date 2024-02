La Guàrdia Civil deté als atracadors de diverses localitats de València

Els tres detinguts van cometre diversos robatoris en establiments, gasolineres i estancs de diverses localitats de la província

Utilitzaven arma blanca i cometien els robatoris a plena llum del dia i en presència de testimonis, alguns d’ells menors d’edat

La Guàrdia Civil de València deté a Montcada als atracadors de diverses localitats de la província. Els detinguts van arribar a cometre fins a 3 robatoris en el període comprés entre el 18 de febrer al 20.

L’Operació ‘NAQRA’ va donar principi després de diversos atracaments comesos amb arma blanca a plena llum del dia i en presència de testimonis en diversos establiments de les localitats de Nàquera, Casinos i Benissanó.

Els autors actuaven a plena llum del dia, amb multitud de persones presents, entre els quals es trobaven menors d’edat als quals es va posar en perill. Només en el període comprés entre el 18 i el 20 de febrer es van registrar 3 atracaments.

El modus operandi emprat era sempre el mateix: cadascun d’assaltants tenia una funció determinada. Un d’ells era l’encarregat de sostraure un vehicle, posseint una gran destresa per a aquesta mena de comeses, els altres dos s’alternaven les tasques de perpetrar el fet i la seguretat.

Un dels detinguts va ser el que es va dirigir als establiments, una gasolinera i un estanc. En els atracaments portava un ganivet de grans dimensions i després d’amenaçar als empleats, exigia els diners de la caixa.

Una vegada aconseguit el botí, fugia cap a on es trobaven la resta del grup esperant amb el vehicle en marxa per a eixir ràpidament del lloc. Tapaven els seus rostres i mans per a no deixar petjades ni vestigis que els pogueren identificar, dificultant així la seua localització.

Per les evidències obtingudes de les gravacions aportades dels establiments afectats i vídeos realitzats per testimonis dels fets, la unitat investigadora va aconseguir obtindre indicis suficients per a identificar a un dels assaltants, que havia actuat en dos dels atracaments, muntant immediatament un ferri control sobre els llocs que freqüentava i les persones amb les quals es relacionava.

Fruit d’eixa àrdua labor operativa de la Guàrdia Civil, es va aconseguir identificar a la resta de la banda d’atracadors, voltant els llocs on pogueren trobar-se, culminant amb la localització i detenció dels tres implicats durant el matí del dia 21 de febrer en diferents carrers de la localitat de Montcada.

Els detinguts són 3 homes de 41, 50 i 52 anys i de nacionalitat espanyola, als qui se’ls imputen els següents delictes: 2 robatoris amb violència i intimidació i 1 de sostracció de vehicle de motor.

La ràpida actuació de la Guàrdia Civil ha evitat que el grup criminal continuara actuant, posant a disposició judicial als tres atracadors, que ja es troben a la presó. A més de posseir, un d’ells, un assenyalament de cerca, detenció i ingrés a la presó.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Llíria