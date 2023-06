Les estafes comeses en lloguer d’estades vacacionals per tota la geografia nacional i el Regne Unit ascendeix a més de 12 000 euros

2 persones han sigut investigades, una altra persona ha sigut identificada per a la seua investigació i altres 3 persones han sigut identificades a l’estranger com a autors

La Guàrdia Civil de València identifica als responsables d’una sèrie d’estafes en lloguers d’habitatges vacacionals. En diferents zones de la geografia nacional i al Regne Unit.

L’Operació ‘RENT-A-FAKE’ va començar fa un any. Després de la interposició d’una denúncia per una perjudicada per un delicte d’estafa en el lloguer d’un habitatge vacacional.

Modus operandi era el següent

El modus operandi era el següent: la comissió dels fets es basava en el robatori de perfils d’anunciants en conegudes plataformes de lloguer d’habitatges vacacionals amb Viles situades a les províncies de Cadis i Alacant, als quals els baixaven el preu per a fer-los més atractius.

Una vegada captades possibles clients-víctimes, procedien a derivar-los a altres plataformes creades pels mateixos autors. Aquests usurpaven les dades corporatives d’altres plataformes conegudes per a donar confiança a les víctimes, amb l’excusa que en aquestes, les comissions erran més baixes. D’aquesta manera, aconseguien el pagament dels lloguers directament en comptes controlats pels autors.

Una vegada realitzat el pagament pels perjudicats, aquests rebien un correu electrònic de confirmació de la reserva, encara que quan tractaven de tornar a tindre contacte, aquest resultava impossible.

Després de numeres perquisicions de comptes bancaris, moviments de diners, titularitat de telèfons de contactes i Comissió Rogatòria Internacional dirigida a les autoritats del Regne Unit, es va aconseguir identificar a les següents figures:

‘Mula’ econòmica, qui facilitava les seues dades per a la creació d’un compte bancari sota la promesa d’una contraprestació econòmica.

Persona responsable de la captació de ‘mules econòmiques’, qui convencia, mitjançant engany i sota promesa de la citada compensació, a altres persones perquè procediren a donar d’alta comptes bancaris que, posteriorment, eren utilitzades per a la recepció dels diners estafats. Després, els diners eren transferits a comptes a l’estranger per a dificultar la traçabilitat d’aquest.

Persona autora del delicte d’usurpació d’estat civil i falsificació de document privat.

Persona receptor dels diners que procedia dels perjudicats residents al Regne Unit.

El resultat de l’operació s’ha saldat amb 2 persones investigades, 1 persona identificada per a la seua investigació i altres 3 identificades a l’estranger com a autors. Se’ls atribueixen els següents delictes: 7 delictes d’estafa, usurpació d’estat civil i delicte de blanqueig de capitals. El valor total de l’estafat ascendeix als 12 014 euros.



L’operació s’ha dut a terme per l’Equip @ de la Guàrdia Civil de València amb el suport de la Guàrdia Civil de Màlaga i de Cadis.



Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 21 de València.

Per a més informació poden cridar a l’Oficina Perifèrica de Comunicació (OPC), de la Guàrdia Civil de València, al telèfon 96-317.23.85.



No caigues en aquesta mena d’estafes. No piques l’ham si veus alguna d’aquests senyals:

Ofertes amb preus excessivament baixos.

Tingues en compte que ningú regala res.

Pàgines webs o missatges de dubtosa procedència.

Utilitza plataformes conegudes i, sobretot, no t’isques d’aqueixa plataforma per a realitzar el pagament.

Desconfia si et diuen que pagues per un altre mitjà que no siga el de la pròpia plataforma.