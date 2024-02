La Guia Didàctica de les Falles 2024 arriba als centres escolars

Iniciant la tradició: Els regidors d’Educació i Falles reparteixen la Guia Didàctica a Sueca.

Fomentant la cultura fallera: Visites als centres escolars per compartir la tradició amb l’alumnat.

Els regidors d’Educació i Falles, Joan Carles Vázquez i Gema Navarro, respectivament, al costat de la Fallera Major Infantil de Sueca, Amanda Torremocha, i la seua cort d’honor, i diversos membres de la Junta Local Fallera, han iniciat la ronda de visites als centres escolars del municipi per a repartir la Guia Didàctica de les Falles 2024 a l’alumnat de 5é i 6é de Primària.

La Guia, editada gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i la Junta Local Fallera, consistix en una iniciativa cultural i didàctica a través de la qual els i les escolars treballen, entre altres continguts, temes de gran importància com ara la igualtat, la inclusió o els objectius del desenvolupament sostenible.

La visita als centres escolars per a repartir-la va sorgir l’any passat i de seguida es va comprovar la gran acceptació que va tindre per part dels xiquets i xiquetes, els quals van gaudir molt de l’experiència en interactuar i compartir entre ells. “La veritat és que va ser molt gratificant i, per això, hem decidit repetir. El fet que la treballen a l’aula resulta també molt positiu, segons ens comenta el professorat.

Fins i tot ens han arribat sol·licituds de centres d’altres poblacions per a poder utilitzar-la. De fet, la publicarem en la pàgina web municipal en format digital perquè puga descarregar-la qualsevol col·legi, associació o particular, i d’esta manera accedir a tots els seus continguts i treballar-la”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

El repartiment de la publicació finalitzarà hui amb la visita als centres escolars del Perelló i Mareny de Barraquetes.