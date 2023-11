La I edició del Concurs Xef Júnior Pobla Farnals ja té guanyadors 

30 xiquets i xiquetes van demostrar que la cuina és per a totes les edats





La primera edició del Concurs Xef Júnior Pobla de Farnals organitzat per l’Escola d’Adults de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals va acollir el passat 24 i 26 de novembre. En el restaurant Huerto de Santa María a 30 xiquets i xiquetes d’entre 9 i 13 anys en la seua cuina.



Els futurs xefs es van enfrontar a plats tan especials com un salmó d’estil papillote amb verdures a la juliana. Una ensalada d’escalivada i vinagreta i un flam. Tots ells elaborats amb l’ajuda i la guia de professionals de l’escola d’hostaleria i turisme, IES Guillén Alcalà, la xef i assessora, Rocío Barbancho i el gerent i els responsables de cuina del restaurant Huerto de Santa María.



Tots i cadascun d’ells van ser un suport incondicional durant la jornada del concurs. Instruint i ajudant a cada participant perquè mostraren el millor d’ells i d’elles.

El primer plat que es va elaborar va ser el flam





El primer plat que es va elaborar va ser el flam, que podria ser d’ou, formatge o carabassa. Els grups formats per dos participants van elaborar els seus plats en el saló principal i una vegada van realitzar la mescla, l’anaven depositant tot en safates fins a la cuina. On la xef Rocío Barbancho anava tranquil·litzant un a un als més xicotets i amb molt d’afecte col·locava cadascuna de les creacions en el forn.



La primera carrera cap als seus llocs de treball ja estava servida i el temporitzador ja marcava el temps per a començar amb el segon plat. Un salmó d’estil papillote amb verdures a la juliana.



Les taules utilitzades com a taulell estaven repletes de verdures de temporada, que els i les participants anaven seleccionant i comprovant la qualitat, tot això pensant en com anaven a presentar el plat final.



Més tard van elaborar l’ensalada d’escalivada i vinagreta, on la creativitat i la seguretat de l’elaboració es va fer més que evident en l’emplatat.



A punt de finalitzar els seus plats, els 30 participants van rebre la visita sorpresa del gerent i xef de cuina del restaurant Torres de Ciriaco, Vicente Ausina. Que va realitzar una classe magistral sobre una de les seues creacions cocteleres estrela. Gelat d’orxata infusionada amb tònica, en aquest cas adaptat al públic infantil.



Els participants en el concurs van tindre l’oportunitat d’aprendre aquest còctel creatiu, originàriament preparat amb ginebra, que ha sigut servit pel xef Ciriaco durant les gales de la Guia Michelín.



Una vegada emplatats tots els menús, i els participants fora de la sala, el jurat va passar a deliberar degustant cada creació.

El jurat





El jurat va estar format pel cap del departament d’Hostaleria de l’escola d’hostaleria i turisme de La Pobla de Farnals. IES Guillén Alcalà, Santiago Calvo. I els docents de cuina i pastisseria, Asier Mazorriaga i Estela Madrid, la xef i assessora gastronòmica, Rocío Barbancho. El gerent i xef del restaurant Huerto de Santa María, José Gil i Agustín Brunet, xef executiu de l’arrosseria del mateix restaurant



Una vegada presa la decisió, els 30 xiquets i xiquetes van tornar a la sala per a conéixer quin va ser el veredicte. L’alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca, juntament amb la regidora d’Educació, Carmen Alcíbar, van ser els encarregats de nomenar els grups premiats.

Premis

El primer premi va ser per a l’equip format per Anyader García Romero i Celia García Pancorbo. El segon premi va ser per al grup de treball de Marta Roca Tornal i Clara Villarrolla Tadeo. El tercer lloc va ser per a María Sanz Tomás i Aarón Castells Jordá.



Els premis van ser dos jornades de formació en forn i rebosteria per als sis premiats. El primer premi va guanyar una invitació per a degustar la cuina del restaurant Huerto de Santa María. El segon i el tercer premi van aconseguir llibres juvenils de cuina.



A més, tots els participants del concurs van obtindre un diploma per la seua participació en la primera edició del concurs Xef Júnior Pobla de Farnals, així com un set de material de cuina format per taules de tallar, ganivets, davantals i capells.