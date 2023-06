La igualtat de gènere centra la XIV edició de Humans Fest

València acull fins el 10 de juny el certamen, en què es projectaran 40 pel·lícules i que també inclou sessions gratis de cinema a la fresca

El Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest, organitzat per Fundació per la Justícia de la Comunitat Valenciana i en què col·labora l’Ajuntament, està en marxa fins el pròxim 10 de juny. Amb la projecció de més de 40 pel·lícules i documentals al voltant de la igualtat de gènere. El veïnat pot gaudir estos dies de sessions gratis de cinema a la fresca que arrepleguen una selecció de curtmetratges de la secció oficial.

Xarrades, una exposició fotogràfica i cinema als barris

A més dels treballs audiovisuals, la programació de 2023 n’inclou xarrades, una exposició fotogràfica i cinema als barris. El consistori, a través de la Regidoria d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, impulsa per segon any consecutiu les diferents activitats organitzades en el marc del XIV Humans Fest. Gràcies a un conveni subscrit amb la Fundació per la Justícia de la Comunitat Valenciana. Entitat de caràcter cultural i interés general que promou la mostra de cinema des de 2009.

L’acord arreplega un suport econòmic municipal de 20.000 euros anuals. Amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania projeccions que fomenten el tracte igualitari, i la lluita i l’actitud crítica contra qualsevol marginació per raó de sexe, origen racial o ètnic, discapacitat, edat, religió o creences, ideologia, orientació i identitat sexual, etc.

Human Fest dins del I Pla de Convivència Municipal de València 2021-2024

Així, el veïnat pot visualitzar una selecció d’obres de la secció oficial a l’aire lliure. Demà dissabte, dia 3, la cita és a les 21 hores al pati del CEIP Ballester Fandos, a l’avinguda de la Malva-rosa. Mentre que el divendres 9 de juny es traslladarà al jardí de l’ermita de Sant Jeroni, a Orriols. La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha assenyalat que esta iniciativa s’enquadra dins del I Pla de Convivència Municipal de València 2021-2024, conegut com Pla COMVA, que el Ple va aprovar en octubre de 2021. Segons l’Estratègia Valenciana per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d’odi 2019-2024.

Segons Beamud, “el poder de les imatges és una de les ferramentes més valuoses per poder situar els drets humans en el centre de totes les mirades i la igualtat com la pedra angular que gira als seus entorns”. En eixe sentit, l’edil s’ha referit a les jornades de cinema a la fresca. Que es duen a terme des de 2022, per tal de “portar la reflexió activa de totes les persones als barris”.

Vermuts Humans

D’altra banda, hi ha la proposta anomenada Vermuts Humans. Que permet conversar en una ambient més distés sobre la situació dels drets humans de les dones en el món. En concret, tindrà lloc els dissabtes 3 i 10 de juny, a les 12 hores, sota els títols “Dones en lluita” i “Interseccions”, respectivament.

Un dels plats forts del certamen és el premi honorífic Pau i Justícia, que esta edició ha recaigut en la directora Isabel Coixet per la perspectiva de gènere que ha caracteritzat la seua trajectòria. La cineasta participarà esta vesprada en un col·loqui a la Filmoteca. Que servirà de tret d’eixida al cicle dedicat a l’autora, el qual comprén la pel·lícula Mi vida sin mí, el documental El techo amarillo i altres llargmetratges triats per la mateixa Coixet sobre l’eix temàtic del festival.