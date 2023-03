La Fira de Formació Professional i Formació per a l’Ocupació de Torrent es consolida amb un nou èxit de participació

Centenars de persones han omplit aquest matí la plaça de la Unió Musical. On han pogut conéixer tota la informació sobre l’extensa oferta formativa que ofereixen els centres i entitats de Torrent

La II Fira de Formació Professional i Formació per a l’Ocupació de Torrent ha omplit aquest matí la plaça de la Unió Musical. On per segon any consecutiu s’han reunit centenars de persones per a conéixer més sobre sobre l’extensa oferta formativa. Que ofereixen els centres i entitats de la ciutat, amb fins a 60 titulacions i 12 famílies professionals diferents. Entre les quals es troben: activitats físiques i esportives, administració, gestió, electricitat, electrònica, hostaleria, turisme, comerç, màrqueting, imatge personal o imatge i so, entre moltes altres.

Nou èxit de participació i amb l’objectiu de continuar treballant per a millorar l’ocupabilitat de la nostra ciutadania

“Després del bon acolliment que va tindre l’any passat. Vam consolidar la Fira de Formació Professional i Formació per a l’Ocupació de Torrent. Amb un nou èxit de participació i amb l’objectiu de continuar treballant per a millorar l’ocupabilitat de la nostra ciutadania i, també, ajudar les empreses a créixer mitjançant la formació professional i la contractació de personal qualificat.” Destaca la regidora responsable d’IDEA’T, Marina Olivares. Per part seua, l’edil responsable de l’àrea d’Educació, Patricia Sáez. Ha ha volgut donar les gràcies a “totes les persones que han fet possible aquesta segona edició. Amb la qual volem donar a conéixer la gran quantitat de branques i eixides professionals que ofereix Torrent”.

Així, enguany han participat els instituts públics de secundària de La Marxadella, Tirant lo Blanc, Serra Perenxisa i Ves-los e Vents, a més d’altres centres com a Mare Sacramento, l’Escola d’Adults o l’Escola Oficial d’Idiomes i empreses com a Beta Formació, la Fundació María Auxiliadora, la Fundació Amigó o Rude. També han comptat amb un expositor el Consell Territorial de Formació Professional de L’Horta Sud, la Direcció General de Formació Professional i diversos centres de la comarca que imparteixen especialitats diferents a les que ofereixen els centres torrentinos, juntament amb el Centre d’Informació Juvenil i l’empresa municipal IDEA’T, un dels principals motors en l’organització de l’esdeveniment.

Cal destacar que la Fira estarà oberta al públic durant el dia de hui, fins a les 19h, en la plaça de la Unió Musical.