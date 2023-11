Comença el compte enrere a Almussafes per tal d’acollir el II Campionat Internacional Futbol, el Football Motion Cup.

Un esdeveniment patrocinat per l’ajuntament d’Almussafes i que reuneix a 32 equips internacionals, d’11 païsis del món. En categoria Alevins U12 durant tot el cap de setmana.

Toni González, Alcalde de la població, ha destacat que és una ocasió inedublible durant les quals, grans i menuts, gaudiran de dues jornades esportives úniques.

González ha posat en valor les instal·lacions esportives de la població i també la capacitat d’acollida de tots els equips participants. Sent esta una ocasió també per a impulsar econonòmicament el comerç local.

Per part de l’Ajuntament informen a totes aquelles persones que vulguen viure l’experiència, que es disputarà este cap de setmana, pot adquirir un tiquet de 6€ (abans d’entrar al camp de futbol) que permetrà l’accés lliure durant les dos jornades, o bé optar per un tiquet de 3€ per a gaudir de tan sols una jornada del torneig.

Els menors de 18 anys entraran gratuïtament.