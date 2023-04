El poliesportiu s’ompli amb les activitats de diferents clubs en un esdeveniment enfocat a donar a conéixer la varietat de l’oferta local

La Regidoria d’Esports de Paiporta i el Servei Municipal d’Esports han organitzat la segona Trobada Esportiva de la localitat. En què han pres part centenars d’esportistes de totes les edats.

La Trobada s’ha enfocat, un any més, en mostrar la varietat de l’oferta esportiva dels clubs locals. Tot en un mateix esdeveniment obert a al ciutadania. Que ha pogut vore de prop i provar disciplines variades, per a tots els gustos i edats.

Entre els esports que s’han pogut practicar durant la trobada han estat l’handbol, gimnàstica rítmica, tennis, patinatge artístic, taekwondo, karate, bàsquet, espeleologia i petanca.

La regidora d’Esports, Marian Val, ha afirmat durant l’esdeveniment que «fer esport assegura el creixement i desenvolupament saludable de xiquetes, xiquets i joves, millora les habilitats de raonament i aprenentatge. Redueix els símptomes de l’ansietat i la depressió i contribueix a la prevenció i cura de moltes malalties».

Moure’s, per tant, «equival a salut, des de la infantesa fins a que ens fem grans». Ha afegit Val, que ha agraït als clubs el seu treball diari, per «envair Paiporta d’esports, salut i vida i ser motor de canvi social».

Val ha estat acompañada per l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, així com per altres membres de l’equip de govern i la corporació municipal.

La Trobada Esportiva, celebrada diumenge baix el lema ‘Esport, salut i vida’, dóna continuïtat a la celebrada la passada temporada i coincideix amb el Dia Internacional de l’Esport per al Desenvolupament i la Pau, que té lloc cada 6 d’abril a instàncies de l’Assemblea General de les Nacions Unides, amb l’objectiu de destacar el poder de l’esport per a impulsar el canvi social, el desenvolupament comunitari, a més de fomentar la pau i la comprensió.