Un día després de la celebració del dia mundial de la salut mental, la ciutadania encara es conscient de la seua importància

Una problemàtica que necessita ser visibilitzada

Cristina Treballadora Social ASIEM. per a recolzar a totes estes persones que tenen una enfermetat mental

Però també reivindicativa

Perquè la salut mental no es cosa de unes quantes persones Total: y más con el estrés que llevamos la vida que llevamos

Perquè en qualsevol moment esta problemàtica ens pot afectar. Per això, un dia després d’esta efemèride, entitats com ASIEM dedicades a millorar la qualitat de vida d’estes persones, encara treballen per concienciar a la ciutadania

Al voltant d’este treball i esta tasca, el cap del consistori municipal, també ha vullgut mostrar la seua preocupació davant d’este greu problema de salut pública

La regidora Isabel Lozano, també ha vullgut mostrar el seu suport Total Isabel Lozano

MésS DE 300 milions de persones en tot el món, convien amb una depressió i vore de

800.000 persones es suiciden cada any, sent la segona causa de mort en persones de 15 a 29 anys