Passades les 12, amb retard, ha sigut el moment en el qual ha fet acte de presència.

Ens Uneix. Totes les mirades estaven posades en el partit de Jorge Rodríguez i en la seua única diputada Natalia Enguix. Rodejat amb el seu equip, el partit ha volgut traure muscle i mostrar la seua unió i fortalesa. L’argumentari encara era el mateix des del dijous.

Al contrari de Vicent Monpó, Carlos Mazón, el nou president de la generalitat Valenciana es mostrava confiant i segur de l’elecció de Mompó

En el cas d’Ens Uneix, desde l’última conversa que s’havia tingut amb el PSPV, no s’havia produit cap moviment

I és que Ens Uneix ha sigut el seu argumentari, presentant a la seua candidata a la presidència

La formació de la Vall d’Albaida no ha volgut recolzar a Fernandez Bielsa per considerar que no té cap poder de decisió

La formació de la nova corporació provincial ha estat marcada pels nerviosisme i la incertesa regnant pels partits polítics, els corredors de la diputació han evidenciat els diferents sentiments que s’han viscut al llarg de la jornada