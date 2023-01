Més il·luminació als parcs, rutes senyalitzades camí del col·legi, més mobilitat sostenible, voreres més accessibles… són algunes de les peticions del Consell Local d’Infància (CLIX)



Xirivella ha celebrat aquest dimecres el ple de constitució del Consell Local de la Infància (CLIX) per al curs 2022-2023. Una sessió celebrada en el saló de plens municipal. La qual ha servit per a donar la benvinguda als nous consellers i conselleres de 5é de Primària. Que van ser elegits en les votacions celebrades el mes de desembre passat. D’aquesta manera, es reconeix als xiquets i xiquetes de Xirivella com a subjectes de dret. A més e’ls convida a participar en el desenvolupament de la localitat.



“El seu talent i les seues idees ens permeten veure la ciutat amb una altra mirada. I les seues propostes les acollim amb tota serietat”. Afirma Michel Montaner, alcalde de Xirivella, que ha sigut present en el ple al costat d’Isabel Torres, regidora de Participació Ciutadana, i Encarna Martí, regidora d’Educació.



Els membres del CLIX, que està format per alumnat de 5é i 6é de Primària. Han traslladat a l’equip de govern les seues propostes de millora de la ciutat. Han demanat més il·luminació als parcs, rutes senyalitzades camí del col·legi, itineraris adaptats per a xiquets amb discapacitat, major mobilitat sostenible o voreres més accessibles, entre altres qüestions. L’equip de govern ha informat el CLIX sobre els projectes que ja s’estan duent a terme en cadascun d’aquests punts i s’ha compromés a desenvolupar les seues propostes. “Ens posem a la feina”, assegura Montaner.