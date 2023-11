La IV Fira Animalista aplega a la plaça Major d’Alzira

Aplega IV edició de la Fira Animalista d’Alzira, que es celebra en la plaça major de la ciutat, amb algunes novetats.

Segons la regidora de Benestar Animal, Lara Ferrer, la fira es centrarà en mostrar a la ciutadania com ha de ser la convivència entre persones i animals a la ciutat

En aquesta IV Fira Animalista participaran més de 20 associacions. A més del punt de benestar animal de l’Ajuntament que informarà sobre allò important sobre l’entrada en vigor de la nova normativa que els protegeix.

La Falla Hernán Cortés i la Regidoria de Salut i Benestar Animal, són els encarregats d’organitzar un any més aquest esdeveniment que tindrà lloc dissabte 18 de novembre, des de les 11 del matí i fins a les 20.00 hores.

La fira s’inaugura amb una classe d’educació canina gratuïta per a aprendre tècniques en la convivència i es realitzarà la desfilada de gossos en adopció.

D’entre les novetats també es troba una xerrada sobre gossos terapèutics i un concurs de bellesa, simpatia i obediència.

L’Ajuntament ajudarà a totes les protectores participants amb un xec per comprar pinso i productes necessaris per als animals. I les famílies adoptants també rebran una ajuda de l’Ajuntament per començar a cuidar els seus animals.