La carrera se celebrarà el 3 d’agost a les 20 hores

El 3 d’agost torna l’atletisme popular a Montserrat. Amb la celebració de la novena edició de la 10K que este any forma part del Circuit de Carreres de la Diputació de València.

La prova arrancarà a les 20 hores i comptarà amb un recorregut de 10 quilòmetres pel terme municipal, combinant asfalt amb camins. Les inscripcions ja estan obertes i poden realitzar-se a través de toprun.es.

Pel que fa als premis, es repartiran 600 euros de la següent manera: 150 euros per a la primera persona en la classificació general tant femenina com masculina. 100 per a la segona i 50 per a la tercera.

També hi haurà un premi de 100 euros en metàl·lic per a qui aconseguisca batre el rècord de la prova.

A més, rebran trofeu les tres primeres persones classificades en cada categoria (júnior, promesa, sénior, veterà A, veterà B, veterà C i local) tant femenina com masculina.

“Este any hem aconseguit que la nostra 10K forme part del Circuit de Carreres de la Diputació de València, amb la qual cosa esperem que esta prova seguisca creixent i que més gent s’anime a participar. És una gran oportunitat per a disfrutar del nostre municipi”, ha assegurat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat i regidor d’Esports.

La carrera està organitzada per la Diputació de València, l’Ajuntament de Montserrat i l’empresa de gestió esportiva Rajusport.