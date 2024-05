El dia de convivència entre les diferents associacions de dones de Mislata es va celebrar al Parc de la Canaleta amb diverses activitats i una paella gegant

El Parc de la Canaleta ha acollit la novena Trobada d’Associacions de Dones de Mislata.

Al llarg del dia d’aquesta nova edició de l’acte festiu i reivindicatiu s’han realitzat diferents activitats. Enfocades principalment a diferents tipus de balls, en les quals han participat totes les persones que s’han acostat a aquesta zona de la ciutat.

Cada associació mislatera ha proposat una activitat, entre les quals han destacat la de ioga funcional per l’Associació de Dones de Mislata. El taller de danses folklòriques de l’Associació Per Tu Dona, la mostra de zumba i cubbá a càrrec de l’Associació Espai Violeta. La masterclass de Bollywood de l’Associació Dones Progressistes i el taller de ball amb porteo de l’Associació Alleta. Les persones participants han pogut gaudir també d’una zona de fotografia per a així emportar-se un record d’aquesta jornada.

Després de passar un matí de convivència i diversió, les persones assistents van menjar una paella gegant cuinada per la Clavaria de Santíssim Crist de la Fe. Que va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa. Acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Polítiques d’Igualtat, María Luisa Martínez Mora i membres de la corporació municipal. Per a Bielsa “aquest esdeveniment és un reflex del compromís de la nostra ciutat amb la igualtat i la inclusió i especialment gràcies al treball de les associacions de dones de Mislata. Ja que la seua labor és fonamental per a la construcció d’una societat més justa i equitativa”.

Per part seua, per a Martínez Mora “aquesta trobada també és un recordatori de la importància de continuar treballant per una igualtat real i lluitant contra la violència masclista. Perquè l’objectiu del govern municipal és crear un entorn on totes les dones puguen viure sense por, amb les mateixes oportunitats i drets”.

Com a colofó de la jornada va haver-hi una sessió amena i entretinguda de música i el lliurament d’obsequis a totes les entitats participants.