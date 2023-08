La Jornada d’Il·lustració d’Alzira torna amb una Impressionant Llista d’Artistes

Setena edició amb 25 artistes participants

La sevillana Alba Gallardo signa el cartell del festival ‘Art al carrer’

El pròxim 23 de setembre, Alzira serà l’escenari de la seva ja emblemàtica Jornada d’Il·lustració. En aquesta setena edició, l’esdeveniment comptarà amb la participació d’un total de 25 artistes, consolidant-se com una cita ineludible per als amants de l’art i l’il·lustració.

Un dels punts culminants d’aquesta edició ha estat la presentació del cartell del festival ‘Art al carrer‘, que ha estat elaborat per la talentosa il·lustradora sevillana Alba Gallardo. El seu estil distintiu promet donar una nova imatge fresca i vibrant a l’esdeveniment d’aquest any.

La Casa de la Cultura d’Alzira, entitat organitzadora de la trobada, ha destacat que aquesta jornada no és només una exposició d’art. És una oportunitat única per veure a artistes i il·lustradors creant en directe, així com per conéixer les actuals tendències en el món de la il·lustració.

Amb una combinació de nous talents i figures establides en el camp, aquesta edició promet ser una de les més memorables fins ara. La ciutat d’Alzira es prepara per acollir artistes i visitants, convertint els seus carrers en una autèntica galeria d’art a cel obert.