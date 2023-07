La jornada Vincles

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies compta amb un equip d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local. Els quals treballen recolzant els municipis de menys de 5.000 habitants, havent un total de 32 municipis en tota la Ribera. La jornada Vincles té com a principal objectiu que siga un espai d’encontre entre emprenedors, autònoms i empreses per a que es puguen conèixer i establir connexions entre ells.

Aquesta jornada, ens comenta Elena, es centrarà en el sector agrari, perquè s’ha vist la voluntat de dinamitzar aquest sector. Tant per part de l’Administració pública com de l’empresa privada. A més a més, s’ha presentat casos d’èxit a la comarca. Com 10 eixams a Montserrat, Granissats Naturals Granny a Guadassuar, o la Cooperativa La Vall de la Cassella a Alzira.

A aquesta jornada també han assistit entitats referents en la comarca i la província, com el Comitè Ecològic de la Comunitat Valenciana, o les oficines comarcals agràries de Carlet, per proximitat a la localitat.