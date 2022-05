L’Ajuntament fomenta la participació per al disseny de la Casa de la Joventut

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut, ha realitzat una visita virtual a les instal·lacions de la qual serà en breu la Casa de la Joventut. Una dinàmica per a fomentar la participació en la presa de decisions sobre la utilitat del recinte en la qual ha participat un grup dels quals seran inquilins d’aquestes instal·lacions al costat del CMIA (Consell Municipal de la Infància i Adolescència) a més dels arquitectes del projecte i el regidor de l’àrea, Miquel Verdeguer.



“Estem davant un dels gran projectes de l’àrea en els últims anys, aconseguir que Catarroja tinga per fi l’espai que mereix la seua Joventut, on es plante la llavor per a la participació, l’activisme, l’oci i la cultura de les nostres joves generacions”, afirma Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja. “Considerem que els seus inquilins han de ser els que decidisquen, per això hem plantejat una visita virtual i una dinàmica en la qual han pogut començar a decidir sobre el seu nou local”, ha explicat Miquel Verdeguer, regidor d’Infància, Adolescència i Joventut.



Així doncs, aquest dimecres en el Teatre Auditori de Catarroja, un notable grup de joves van rebre de primera mà els plans i projectes del nou local en una visita virtual. Durant aquest trasllat van poder preguntar, interpel·lar i realitzar les seues aportacions sobre com hauria de ser la Casa de la Joventut. Des de la decoració, el mobiliari, passant per la utilitat de cadascuna de les sales, una informació molt important perquè els responsables del projecte tinguen en compte a l’hora de realitzar les intervencions en l’obra.



Finalment, cal recordar que dins d’aquest procés participatiu s’han tingut en compte les aportacions realitzades en el Fòrum Jove. Una informació que havia sigut repartida tant als arquitectes com als participants en l’esdeveniment per a augmentar l’efectivitat d’aquest.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià