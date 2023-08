La Junta Central Fallera anuncia nova directiva, amb promeses de consens i millora

Nova directiva amb profunda experiència Faller

Primera tasca: Organització de la preselecció de les falleres majors de València

La Junta Central Fallera ha revelat la seua nova directiva, escollida pel regidor de Festes i Tradicions i president de la Junta Central, Santiago Ballester. Ballester ha presentat el seu nou equip que, segons la seua paraula, començarà a treballar immediatament per la festa amb consens i amb l’objectiu de millorar diversos aspectes de les Falles.

Tots els membres de la nova directiva tenen una àmplia trajectòria en el món Faller i coneixen la festa des de dins. Ballester ha nomenat a Nico Garcés com a secretari general; José Luis Vaello com assessor de la presidència; i ha mantingut a Carmen Martínez com a coordinadora general.

Beatriz Ramos ocuparà el càrrec de vicepresidenta primera, assumint la delegació de Protocol i Agenda. Altres tres vicepresidents inclouen María Jesús Andrés, Alberto de Marco, Maria Tomás i Gabi Aranaz.

La nova directiva encara el seu primer gran desafiament: l’organització de la preselecció de les falleres majors de València. Aquesta és una de les celebracions més significatives de les Falles i el president Ballester confia que la seua equip estarà a l’altura.

Al llarg dels propers mesos, es podran veure les primeres accions d’aquesta nova directiva. Amb una combinació d’experiència i noves idees, s’espera que es realitzen canvis significatius que milloren la festa de les Falles per a tots els involucrats.